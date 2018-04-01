Мужское - женское - Моя прекрасная мама (29.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 01:24 ,

Мужское – женское. Сестры воюют за мать последний выпуск 29 марта. Более двух лет Людмила Танева из Волгограда не видела свою родную мамочку Ольгу Бобрикову. Женщина утверждает, что все это время ее младшая сестра Лидия Мерсиянцева держит их пожилую маму в домашнем плену. Президент России пообещал разобраться с причинами трагедии в Кемерове, невзирая на звания и чины. Владимир Путин сразу начал выполнять обещание и поручил кабинету министров провести по всей стране масштабную проверку центров наподобие сгоревшей «Зимней вишни». Совещание в Ново-Огареве началось с минуты молчания в память о погибших на пожаре в Кемерове. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.



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