Новости сегодня, 31.03.2018: на Луне присутствуют пришельцы: инопланетные постройки заставляют думать о худшем.

Виртуальный уфолог sreetcap1, снова выступил с громким заявлением, относительно нахождения пришельцев на спутнике Земли. Авторитетный исследователь смонтировал видеоролик, доказывающий, что он не ошибается и Луна действительно во власти инопланетян.

Эксперт рассказывает, что на обратной стороне Луны им замечены рукотворные постройки, несвойственные лунной поверхности. По его предположению – эти объекты возведены пришельцами, которые уже давно обитают на Луне.

Скептики уверены, что NASA вряд ли бы опубликовало сенсационные снимки, подтверждающие существование инопланетной базы на Луне.