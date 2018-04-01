На ножах - 3 сезон, 16 выпуск - Сочи. Funduk (28.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 00:10 ,

На ножах 3 сезон 16 серия Сочи. Funduk последний выпуск 28 марта. Константин Ивлев отправился в один из сочинских ресторанов, чтобы показать свое мастерство. У заведения три владельца, которые не имеют опыта в управлении и не могут наладить отношения с персоналом. Константин попробует разобраться в возникших между сотрудниками разногласиях и придумает новую концепцию для ресторана. Терпеливый мастер приедет и научит, как дальше жить, готовить и обслуживать посетителей, чтобы стать приличным и прибыльным заведением. Только выдержат ли новоиспеченные ученики эту школу? Ведь Терпение мастера не безгранично! Обладатель тяжелой руки и адепт шоковой терапии рубит с плеча и делает фарш из всех, кто отказывается понимать с первого раза.



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