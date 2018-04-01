На Северном флоте начался чемпионат по баскетболу

Сегодня в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске начался открытый чемпионат по баскетболу.

Торжественное открытие состязаний провёл командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он напутствовал спортсменов на красивую и честную игру и провёл символическое вбрасывание мяча в первом матче между командами штаба «Северные медведи» и «Факел» - управления вооружения флота. Победу одержали «медведи» опередив соперника на 78 очков.

На второй площадке спорткомплекса «Старт» встречались команды соединения ПВО и арктической бригады «Триумф» и «Арктика». Эта игра завершилась со счётом 34:44 в пользу «Арктики».

Всего в чемпионате участвуют четырнадцать баскетюольных сборных объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота: «Альбатрос», «Тайфун», «Гроза», «Сигнал», «Ураган», «Триумф», «Краб», «Северные медведи», «Авиатор», «Факел», «Арктика», «Армата», «Север-Баскет» и «Бастион».

Команды-участники флотского чемпионата, поделены на четыре дивизиона, в зависимости от опыта и мастерства игроков.

Чемпионат продлится до 8 апреля. Игры будут проходить на баскетбольных площадках в различных гарнизонах Северного флота.

Всего будет проведено более 20 баскетбольных матчей.