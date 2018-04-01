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Надежда Савченко голодовкой вызвала кровотечение – СМИ


Добавлено: 01 апр 2018 в 19:01, Категория: Политика
Надежда Савченко голодовкой вызвала кровотечение – СМИ

Украинский государственный деятель Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана 22 марта.

Политик, которую подозревают в попытке организации государственного переворота, сейчас находится под арестом. Как стало известно, у Савченко в результате длительной голодовки начались серьезные проблемы со здоровьем. Сестра депутата Верховной Рады Украины сообщает, что у Савченко наблюдается кровавая рвота.

Сама же подсудимая не акцентирует внимание на своем самочувствии, но ее сестра бьет тревогу, и сейчас Надежду лечат таблетками от желудка.


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Добавлено: 01 апр 2018 в 19:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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