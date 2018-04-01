Направить пропагандистский огонь на Москву, — польский политик указал на истинного преступника в «деле Скрипаля»

Польский оппозиционный политик Януш Корвин-Микке считает, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля могло быть причастно Центральное разведывательное управление, а России попросту незачем затевать такое грязное и бессмысленное мероприятие.



Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

z«Почему я не верю, что Сергея Скрипаля хотели убить русские? Потому что у себя они приговорили его к 13 годам тюрьмы, а в 2008 году отпустили его за границу, у них не было причин убивать его, и тем более, перед чемпионатом мира по футболу, бойкот которого был бы катастрофой.

С другой стороны, у ЦРУ был мотив (направить пропагандистский огонь на Москву!).

У них были возможности (изобретатель „новичка”, Мирзоянов получил американское убежище; более того, он описывал химическую формулу „новичка” в книге, опубликованной в США, утверждая, что синтез и так был бы слишком сложным для любителей …). Вы не верите, что это возможно? ЦРУ могли отравить Скрипаля и быть уверенными, что никто не будет подозревать их; все подозрения будут падать на Россию, хотя бы потому, что это очень похоже на убийство покойного Ливиненко, когда Россия практически не скрывала, что она его убила.

На фото: Януш Корвин-Микке

И здесь я заявляю, что если бы польский агент предал бы Польшу таким образом, как Литвиненко Россию, и начальник разведки пришел бы ко мне и спросил, может ли он его ликвидировать агента, как глава государства я бы сказал решительно: „Конечно!”. Это необходимо. Все секретные службы распались бы, если бы они позволили бывшим агентам предавать и мирно жить за границей!

Результатом является то, что Дональд Трамп поддался, закрывая российское консульство в Сиэтле и выгоняя 60 российских дипломатов. Он поддался, потому что в демократической системе нет истины.

Правда заключается только в том, во что верит (тьфу!) большинство. А дураков в мире больше, чем умных.

Скорее всего, русские закроют американское консульство во Владивостоке (на Твиттере организовали голосование, в каком городе закрыть лучше!!). Ничего страшного в этом нет: некоторые шпионы потеряют работу, вот и все. Тем не менее, я напоминаю вам, что когда в 2003 году ЦРУ нагло фальсифицировали сообщения о том, что Саддам Хусейн обладает оружием массового поражения, это закончилось войной.

Теперь это может закончиться мировой войной, которой американская элита добивается уже несколько лет».