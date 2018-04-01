НашПотребНадзор - Полезны ли весенние фрукты (01.04.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 20:08 ,

НашПотребНадзор. Полезны ли весенние фрукты последний выпуск 1 апреля. Водонепроницаемой техники в магазине все больше, и, конечно, смартфонов. Но выдержат ли они брызги от душа? Каков предел глубины для смартфона почти за 100 тысяч рублей? Чем советская вермишель хуже современной? Вермишель каких марок провалила экспертизу и почему? За какие слова в Интернете неизбежен штраф? Что нельзя «лайкать», а чем нельзя делиться? Клубника и морковь, арбузы и виноград — есть ли в овощах и фруктах, которые попадают на прилавок весной, хоть что-то полезное?



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