Неверов назвал главные задачи Цивилева

Временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву необходимо сохранить и приумножить достижения властей региона. Об этом заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает РИА «Новости».

«В первую очередь — это развитие промышленного потенциала и малого бизнеса. Благодаря ему Кузбасс сейчас живет не одним углем», — пояснил депутат.

Он добавил, что Тулееву удалось добиться положительных изменений в социально-экономической жизни Кузбасса.

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Аман Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области

Ранее Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Цивилев поручил выполнить все обещания экс-главы региона Амана Тулеева, данные семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, из которых 41 — дети. Десятки людей пострадали. Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, детская шалость с огнём или поджог.

Цивилев также пообещал, что жители Кузбасса будут вместе с властью определять приоритеты развития. Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября.

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