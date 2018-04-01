Очередное НЛО над Австрией попало на камеру

В последние мартовкие дни в Сети появилось видео с неопознанным объектом над горами Австрии. Камерой был заснят огромный корабль.

Видеокамера запечатлила появление НЛО над австрийскими горами. Пролетело нечто похожее на треугольный корабль. Объект больше напоминал внеземную технологию.

Пользователи в Сети разбились на два лагеря: одни посчитали видео обычной подделкой, а другие решили, что это шпионский инопланетный лайнер. Но впечатление от увиденного осталось у всех.

В 2017 году в данном регионе жители увидели 3 светящихся объекта в небе, которые беззвучно медленно передвигались.

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