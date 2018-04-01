Огромные запасы нефти на Марсе превратили ее в «золотую планету» – НАСА

Новости сегодня, 01.04.2018: на Марсе обнаружены огромные нефтяные залежи, выяснили ученые НАСА.

Предположение о том, что Красная планета богата нефтью, у специалистов появилось в 2006 году, однако обнародовать данные ученые не решались, за неимением доказательств. Только теперь специалистам удалось подтвердить, что Марс действительно богат нефтяными ресурсами.

Марсоход Curiosity в 2017 добрался до места, где согласно фотоснимкам, замечены черные пятна и полосы. Благодаря тому, что ровер был оснащен автономной химической лабораторией и манипулятором в виде механической руки длиной 2,1 м, ему удалось взять пробы и провести химический анализ. Результаты исследований подтвердили, что на Марсе есть нефть.

Теперь НАСА отправило на Огненную планету аппарат Opportunity, на борту которого находится буровой инструмент, чтобы оценить запасы нефти.