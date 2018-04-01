Ольга Жарикова считает Лену Хромину своей подругой

На самом деле люди, которые говорят про Лену, чтобы она полечилась, я хочу сказать: «Полечитесь сами!» Леночка как человек и как подруга, да-да подруга, очень замечательная! Не думала, что на проекте есть такие люди. Она всегда поможет, всегда поддержит, ей можно доверять!По поводу Сэма я хочу сказать, что когда она ездила в клуб, Лена себя повела немного не достойно и девочки, которые с ней были, могли и проконтролировать ее! Потому что поехали они вместе. И это не означает, что на неё можно поднимать руку! Думаю Лена себя сейчас так ведёт, потому что нет нормального достойного парня для неё, который бы мог закрыть всем рты! Она защищает себя в первую очередь от нападок коллектива. И вообще... Не весь коллектив против неё! А лишь часть людей, которые и сами не без греха! Могли бы и помочь ей! Вы не знаете, как на самом деле ей тяжело на душе, что там творится и как ей одиноко! Лена, ты очень хорошая! Я хочу, чтобы наше общение сохранилось и за проектом!