Орел и решка. Морской сезон - 4 выпуск - Дананг. Вьетнам (01.04.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 22:21 ,

Орел и решка. Морской сезон 4 серия Дананг. Вьетнам последний выпуск 1 апреля. Этот уикенд Коля Серга и Маша Гамаюн проведут в одном из самых фешенебельных вьетнамских городов, который находится в теплых объятиях Южно-Китайского моря. Здесь сверкают золотыми песками самые чистые пляжи планеты и соревнуются в роскоши дорогие отели. Ведущие будут парить над городом, исследовать древние пещеры и покорять мраморные горы. Турист с “золотой картой” насладится ужином в мишленовском ресторане, а путешественник со 100 долларами попробует на вкус жареную лягушку под соусом из гнилой рыбы.



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