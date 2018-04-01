Орел и решка. Перезагрузка. Америка - 9 выпуск, Даллас (01.04.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 20:08 ,

Орел и решка. Перезагрузка. Америка 9 серия Даллас последний выпуск 1 апреля. Настя Ивлеева и Антон Птушкин продолжат свое увлекательное путешествие и сегодня их ждет Дикий Запад. Ведущие проведут уикенд в самом ковбойском городе штата Техас. В прошлый раз он заслужил звание самого грустного города Америки. Удастся ли ведущим теперь почувствовать себя настоящими ковбоями? Турист с “золотой картой” устроит современные скачки, возьмет в руки опасное оружие, будет зажигать в самом секретном клубе города и покажет, чем живут современные ковбои. А путешественник со ста долларами расскажет, как бесплатно посмотреть все достопримечательности города.



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