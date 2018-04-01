Особенности национальной работы - 3 сезон, 5 выпуск - Чикаго (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 14:59 ,

Особенности национальной работы 3 сезон 5 серия Чикаго последний выпуск 31 марта. Андрюха и Олег отправляются в город небоскребов. Там их ждут новые работодатели и приключения. Андрюха заработает обнимая совершенно незнакомых людей. А Олег будет водить лимузин. Андрей Зрожевский узнал, зачем Майкл Джордан приезжает в детские садики. Многотысячные митинги проплачены и срежиссированны. Бездомные и пенсионеры являются тайным инструментом большой политики, а многотысячными митингами руководят профессиональные режиссеры. Америка, Россия и Китай собираются добывать золото на астероидах.



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