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Отравление Скрипаля как подготовка к большой войне, — легендарный чешский разведчик


Добавлено: 01 апр 2018 в 10:28, Категория: Новости на сегодня
Отравление Скрипаля как подготовка к большой войне, — легендарный чешский разведчик

Эксклюзивное интервью порталу ParlamentniListy.cz одного из самых успешных разведчиков советского блока Карела Кохера по самой острой теме последних дней.

Карел Кохер: А было ли вообще покушение? Вероятно, вы будете шокированы, но есть основания сомневаться не только в том, что это покушение связано с тем, что Скрипаль был двойным агентом, работавшим против своей страны, но и даже в том, что покушение было как таковое. А что если Скрипаль был не жертвой нервно-паралитического вещества, которым на него воздействовал кто-то, а его поставщиком в запланированной преступной сделке, например, с террористами.

Сделке, во время которой произошла утечка «Новичка» из-за неосторожно обращения с контейнером, в котором он транспортировался, или намеренно была совершена попытка ликвидировать Скрипаля, чтобы заказчик не платил ему обещанное вознаграждение.

Все это может показаться невероятной спекуляцией, но задумайтесь о том, кем был Скрипаль: он бывший высокопоставленный офицер, полковник российской военной разведки ГРУ, сотрудники которой прославились решительностью своих оперативных методов.

И этот человек без колебаний воспользовался своей разведывательной информацией и ноу-хау для финансово выгодного шпионажа на британскую разведку МИ6. То есть это человек без сомнений.

А учитывая, что рискованные нелегальные операции — это единственное ремесло, которым он владеет, то закономерно рассудить, что после освобождения из российской тюрьмы и переезда в Англию у него была сильная мотивация для того, чтобы продолжить зарабатывать деньги тем, что он умеет.

В хаосе после распада Советского Союза, когда ликвидировались запасы оружия массового поражения, ядерного и биохимического, большое количество этих веществ попало в руки представителей российских криминальных кругов.

А что если у Скрипаля были связи с ними? «Новичок», по-видимому, является веществом чрезвычайно опасным даже в малом количестве, поэтому даже небольшой контейнер может представлять большую угрозу, но и быть очень выгодным для поставщика.

Конечно, Скрипаль не мог поехать в Россию, чтобы привезти оттуда вещество в Англию. Но его дочь Юлия могла приехать из России, где она жила, в Англию (туда она прилетела за день до произошедшего). Согласно полицейскому докладу, в багаже, с которым она путешествовала, были найдены следы «Новичка».

Кто-то подложил его туда, будучи уверенным, что тем самым убьет ее отца, или Юлия осознанно выступила в роли курьера? Всего за четыре часа до того, как оба они отравились «Новичком», они отключили в своих телефонах GPS-навигацию. Почему они хотели скрыть, куда направляются?

Конечно, есть и другие возможные версии произошедшего, помимо официальной британской, согласно которой покушение совершили российские агенты по приказу какого-то российского руководителя, в том числе самого Путина. Можно допустить, например, что на Скрипаля напал один из его бывших коллег по ГРУ, который решил взять справедливость в свои руки, потому что не мог смириться с тем, что Скрипаля освободили в ходе обмена агентами, и теперь он припеваючи живет в Англии.

Это полностью соответствует незыблемому патриотизму и категорическим нормам чести, принятым среди сотрудников ГРУ.

Но слабая сторона этой версии в сложности выбранной мести с помощью такого трудно доступного и очень опасного для исполнителя вещества, как нервно-паралитический газ, а не с помощью, скажем, пистолета или автомобиля.

— Что Вы думаете по поводу спекуляций вокруг нервно-паралитического вещества «Новичок»?

— Если Вы имеете в виду официальное российское заявление о том, что «Новичок» мог происходить из других стран, включая Чехию, то я не думаю, что это, как Вы говорите, спекуляция.

Русские преподнесли это не как предположение, а как факт, и если бы не имели возможности это документально подтвердить, то тем самым только помогли бы участникам антироссийской кампании, которые приписывают им недостоверность.

Такую элементарную ошибку русские точно не сделали бы. Для реакции чешских политиков и СМИ на это российское заявление характерно, что никто не говорил о доказательствах. Сухое, никого не обвиняющее утверждение русских о том, что и другие страны, кроме России, имели доступ к «Новичку», немедленно с громким криком было интерпретировано не только как ложь, но и как злонамеренное обвинение.

В этой связи можно лишь восхититься сдержанной позицией президента Земана, который распорядился, чтобы Служба информации и безопасности (BIS) все выяснила.

— Как Вы восприняли решение о высылке российских дипломатов из стран-членов Североатлантического альянса?

— По-моему, подавляющее большинство высланных, если не все, пожалуй, кроме российского посла в Польше (хотя даже в его случае с полной уверенностью и не скажешь), на самом деле были агентами под дипломатическим прикрытием. Когда высылают из-за конфронтации государств, то, понятно, избавляются именно от них.

Если Вы думаете, что трудно выяснить, кто является настоящим дипломатом, а кто разведчик под дипломатическим прикрытием, то Вы ошибаетесь.

Подобные вещи спецслужбы даже не пытаются скрывать, поскольку по истории прошлых должностей данного человека и того, как он ведет себя в стране, где работает, какие контакты налаживает, можно все понять и быть почти на сто процентов уверенными.

Когда я работал в ЦРУ, то у нас для выявления разведчиков в посольствах стран советского блока была даже инструкция. О моем восприятии этой высылки я скажу так: я вижу в ней целенаправленное намерение значительно ограничить разведывательные возможности российской Службы внешней разведки.

По-моему, подобные стремления могут вписываться в подготовку к какой-то агрессивной акции против России, для успеха которой важен момент неожиданности.

— Все это произошло из-за заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что в покушении, скорее всего, виновата Россия. Что Вы об этом думаете?


© AP Photo, Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

— То, что британский премьер-министр обвинила Россию сразу же после инцидента и без всяких на то доказательств, заставляет думать, что целью ее заявления было не только создать основу для очередной фазы антироссийской кампании в странах, участвующих в антироссийских санкциях, но и демонстративно дистанцироваться от любых попыток расследовать этот инцидент без конфронтации.

Иными словами, цель премьер-министра — конфронтация любой ценой. Но в этой связи нельзя исключить того, что покушение на Скрипаля было инсценировано британскими спецслужбами, став необходимым предлогом.

— Противники массовой высылки российских дипломатов вспоминают лживые заявления британского премьера Тони Блэра о том, что у Ирака есть химическое оружие, и именно они дали старт военной операции в Ираке. Как Вы оцениваете эту аргументацию?

— С подобной аргументацией можно только согласиться. Сейчас, как и тогда в случае Ирака, глава британского правительства мобилизует европейские государства на поддержку конфликта, который должен служить, в первую очередь, интересам правящих кругов Соединенных Штатов Америки. Я говорю намеренно о «правящих кругах» США, которые находятся у власти независимо от того, кто является президентом. Тогда был Ирак, сегодня — Россия. И эта аналогия не вызывает сомнений.

— Можно ли здесь найти некую связь с недавней победой Владимира Путина на выборах президента России или нет?

— Вряд ли. Эскалация антироссийской конфронтации совершенно точно приведет к еще большей популярности Путина у российской общественности, а этого его противники желать не могут.

— Тогда что может быть конечной целью антироссийской кампании? Чего стоит ожидать?

— Хотя разум отказывается представлять невообразимое, все это, к сожалению, выглядит как подготовка к военному конфликту.


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Добавлено: 01 апр 2018 в 10:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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