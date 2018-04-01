Папа Римский Франциск пожелал мира Украине

Папа Римский Франциск в ходе традиционного пасхального послания Urbi et Orbi (Городу и миру) пожелал Украине «плодов мира» на площади Святого Петра в Риме.

Украинская служба Радио Ватикана сегодня уточнил: «Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги на пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население».

Кроме того, в своем обращении он также упомянул о других горячих точках планеты, которые нуждаются в «плодах мира» — в частности, это Сирия, Израиль, Йемен, Судан, Корейский полуостров, Венесуэла.

Понтифик отметил: «Мы, христиане, веруем и знаем, что Христово воскресение — это настоящая надежда мира, которая не разочаровывает. Это сила пшеничного зерна — та сила любви, которая снижается и отдается до конца, и которая действительно обновляет мир. Эта сила также и сегодня приносит плод в бороздах нашей истории, отмеченной многими несправедливостями и насилием».

Кроме того, Папа пожелал «плодов новой жизни детям, которые по причине войн и голода растут без надежды, лишенные образования и медицинской помощи, а также для наклонных возрастом, отброшенных, словно хлам».

Политикам же Франциск желает «всегда уважать человеческое достоинство, с отречением отдаваться служению общему благу и обеспечивать развитие и безопасность своих граждан».