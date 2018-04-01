Пасхальное воскресенье: дочь Виктории Бекхэм нарисовала для нее открытку

Харпер и Виктория Бекхэм

Сегодня, 1 апреля, по всему миру христиане отмечают Пасху по григорианскому календарю. Праздничное настроение витает и в семье Бекхэм. 43-летняя Виктория Бекхэм выложила на своей странице в Instagram видео, на котором демонстрирует открытку, нарисованную специально для нее ее дочерью Харпер.

На обложке младший ребенок Виктории и Дэвида разместил разгуливающего по тропикам розового фламинго и сопроводил открытку следующим посланием:

Дорогая моя супергеройская мама, ты милая и забавная, как всегда. С любовью, твоя самая лучшая Харпер!

После пожеланий шестилетней Харпер нарисовала себя и маму, которая была облачена в красный плащ, а на голове у нее красовалась корона: дочь Виктории невольно создала новый супергеройский комикс.

Известно, что Виктория с детьми прилетела в США на пасхальные каникулы, чтобы навестить своего старшего сына Бруклина, который в настоящее время живет и учится там. Пока неизвестно, присоединится ли к празднику Дэвид Бекхэм: он несколько часов назад поделился записью шумного веселья с бывшим мужем Дженнифер Лопес Марком Энтони.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Дети Виктории и Дэвида Бекхэм: Круз, Бруклин, Харпер и Ромео

Харпер Бекхэм