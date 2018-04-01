Первоапрельская «шутка»: Поджог польского автобуса во Львове оказался «фейком»

Поджог польского автобуса возле автовокзала во Львове, о котором 1 апреля сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, оказался всего лишь фейком.

Так, начальник смены оперативно-координационного центра ГСЧС во Львове заявил, что никаких сообщений о пожарах или поджогах автобусов не поступало. Он уточнил, что об инциденте спасатели узнали уже из новостей в интернете.

Пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская также подтвердила, что происшествия с поджогом автобуса на самом деле не было.

Она уточнила: «Вызов о пожаре в полицию не поступало. Утром на место происшествия выезжали патрульные и следственно-оперативная группа, чтобы проверить эту информацию, но она не подтвердилась».

В то же время, сам Зинкевич пояснил, что о поджоге ему сообщили «проверенные источники» в личном сообщении. Другие детали сообщить он отказался.