Песни - 9 выпуск (31.03.2018) ТНТ

Добавлено: 01 апр 2018 в 14:58 ,

Песни 9 серия Финал кастинга на ТНТ. Россия последний выпуск 31 марта. Тимати в аэротрубе нарабатывает летные часы. Уже самостоятельно и уверенно ориентируется в потоке. Вопрос: Зачем? Чтобы удержаться в мощном потоке воздуха, должны быть задействованы почти все группы мышц и самое главное, это мощнейшее укрепление вестибулярного аппарата. Перед проектом стоит амбициозная задача: построить в России новый шоу-бизнес с собственными законами существования и критериями успешности. Максим Фадеев и ТИМАТИ объединят свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. В этом шоу нет огромного количества директоров, все решения принимает только продюсер. Ведущий шоу Павел Воля.



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