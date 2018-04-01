"Питтсбург" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ, Малкин отдал два результативных паса

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" победили "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, прошедшая в субботу в Питтсбурге, закончилась со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Конор Шери (10-я минута), Патрик Хёрнквист (11-я), Карл Хагелин (15-я), Фил Кессел (48-я) и Райли Шейэн (50-я). У "Канадиенс" отличились Джефф Петри (9-я) и Джонатан Друэн (20-я).

Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин сделал две результативных передачи. Россиянин с 95 (42 шайбы + 53 передачи) очками занимает третье место в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ.

В матче двух канадских клубов "Калгари Флэймз" на своем льду одолел "Эдмонтон Ойлерз" - 3:2 (3:1, 0:1, 0:0). Российский форвард "нефтяников" Антон Слепышев забил первый гол своей команды. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" нанесли гостевое поражение "Каролине Харрикейнз" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе победителей российский нападающий Владислав Наместников отметился результативным пасом. "Даллас Старз" дома победил "Миннесоту Уайлд" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). На счету российского форварда "звезд" Александра Радулова результативная передача.

"Нэшвилл Предаторз" на своем льду проиграл "Баффало Сейбрз" со счетом 4:7 (2:1, 2:5, 0:1). В составе хозяев дебютировал бывший нападающий хельсинкского "Йокерита" Эли Толванен.

Результаты остальных матчей дня:

"Нью-Джерси Девилз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:3 (1:1, 3:1, 0:1),

"Торонто Мейпл Лифс" - "Виннипег Джетс" - 1:3 (0:0,1:3, 0:0),

"Аризона Койотис" - "Сент-Луис Блюз" - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0),

"Вегас Голден Найтс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).