Почему у Украины не бывает живых героев

Надежду Савченко сделали Героем Украины, народным депутатом и символом Украины исключительно за то, что она воевала против русских, попала к ним в плен и оказалась в российской тюремной камере. Наде просто «повезло» стать символом русофобской Украины, но ей не повезло в том, что любой украинский герой обязательно должен быть мёртвым. Иначе это не герой, а тухлятина, которую рано или поздно выкинут на помойку.

Савченко лучше было остаться в России, шить «на зоне» варежки, бунтовать, голодать, в конце концов сдохнуть и уже мёртвой окончательно получить прописку в пантеоне великих украинцев. Тогда бы о замордованной в «москальской неволе» Надежде слагали легенды, в её честь назвали бы школы, площади, улицы городов и поставили не один десяток памятников.

Савченко не повезло. Владимир Путин помиловал её и отправил обратно к «родным берегам». Таким образом, можно констатировать, что русское милосердие убивает украинских героев.

«Ватники» с первого дня знакомства с Савченко догадались, что шоу с её освобождением обречено превратиться в фарс и закончиться трагедией для украинской героини. Вопрос в том, почему мудрые СУГС-патриоты об этом не догадывались? На самом деле ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Когда Савченко вела себя в России, как хабалка, её считали героиней, но когда точно так же она стала себя вести на Украине, то это патриотической общественности не понравилось. Она и представить не могла, что устроенное международной общественностью цирковое представление вокруг Савченко, к ней самой не имеет никакого отношения. Что сама украинская героиня — дутый пузырь, который использовали в качестве повода для разжигания антироссийской истерии.

Всё встало на свои места тогда, когда Савченко опустилась на грешную украинскую землю и буквально сразу начала рычать на всех, кто ей не нравился. Тут украинцы начали замечать психическое нездоровье своего кумира.

Какой ужас, Надю подменили, герой не настоящий, начали отмечать они тогда, когда та несла не нравившийся им бред. Так она и в России бредила?! Что изменилось?!

Сегодня некоторые утверждают, что Надя подверглась влиянию российской пропаганды. Готов поверить и в эту глупость, только с той оговоркой, что украинская героиня слушала не государственное радио «Вести ФМ», а, к примеру, «Эхо Москвы». В противном случае у неё не появилось бы желание «опустить» огромную люстру на головы 449 народных депутатов Украины и расстрелять из гранатомёта всё высшее руководство страны.

Российские либеральные СМИ не любят правдиво описывать украинскую реальность. Послушаешь их, и хочется собрать чемодан и уехать в демократическую и процветающую Украину. Только тем, кто живёт на Украине, всё видится иначе. Ничего тут не движется, не развивается и не процветает. В незалежной жить стало на порядок хуже, чем во времена «застоя» Виктора Януковича. Есть президент Порошенко, который использует миф о «российской агрессии» в личных интересах. Есть народные депутаты, которые «легли» под Порошенко в силу того, что на них имеется компромат или их можно купить. Есть обдолбанное пропагандой общество, которое недовольно властью, принимаемыми ею решениями, но гасит свою ненависть, сжигая чучело Владимира Путина.

По всей видимости, столкновения с этой реальностью не выдержала «тонкая» душевная организация Нади Савченко, треснувшая в борьбе за Украину. Только этим можно объяснить её желание организовать государственный переворот.

Украинский президент Петр Порошенко назвал разоблачение Савченко достойным учебников для спецслужб. Мне кажется, что дело Нади достойно учебников по психиатрии и предательству. Понятное дело, что Надю лечили не так и не от того. Но вопросы возникают даже не к сотрудникам спецслужб, которые по своим служебным обязанностям обязаны предотвращать заговоры. Прежде всего вызывает неприятие поведение тех украинских офицеров, которые «сдали» Савченко, изображая «подсадных уток».

Настоящие офицеры, для которых слово «честь» не пустой звук, услышав предложение СБУ спровоцировать полоумную бабу на разговор о государственном перевороте, должны были послать сбушников в «долгое пешее путешествие». Ведь какой бы она странной ни была, но она такой же солдат, как и они, она ходила под пулями и, что главное, готова даже умереть за Украину. Но они этого не сделали, а втянулись в дурно пахнущую игру даже не спецслужбы, а барыг, грабящих страну… Мы не знаем всех деталей, но какими бы ни были обстоятельства, офицеры поступили недостойно.

Также мне трудно назвать достойным поведение всех тех, кто вышел на трибуну Верховной Рады Украины и начал пафосно обличать Надежду Савченко. Всё это выглядело гораздо более мерзко, чем то, что происходило в 37-м году, когда коллеги сдавали своих коллег, друзья — друзей, родственники — родственников. Украинским депутатам не светили пытки в НКВД и колымские лагеря, но они принялись клеймить Савченко и требовать её посадки в тюрьму. Они не могли промолчать, поскольку для них Надя стала очередным поводом пропиарить себя. Они пиарились на Наде, когда та сидела на нарах в России, они пиарили себя, когда отправили её в украинскую тюрьму, они будут пиариться в том случае, когда рухнет режим Порошенко и если после этого Савченко выйдет на свободу.

Конечно, каждый «разочаровавшийся» и осуждающий Савченко может оправдать своё поведение высокими интересами украинского государства. Дескать, Надя покусилась на конституционный строй, а её действия могли привести к распаду государства и утрате суверенитета. Только все эти аргументы ломаного гроша не стоят. Единая и условно независимая Украина закончилась в феврале 2014 года, когда произошла «революция гидности», на волне которой вся заседающая в Верховной Раде мразь пришла к власти. Надю осудили не за то, что она планировала государственный переворот, а за то, что по своей природной дури решила, что может освободить Украину от мрази.

Савченко можно считать кем угодно, называть любыми словами, но надо отдать должное: у неё есть принципы. Она могла наплевать на украинский народ, гармонично вписаться во власть, конвертировать звание Героя Украины в денежные знаки, но она этого не сделала, потому что она — наивная дура и самоуверенная идеалистка.

А как ещё можно назвать человека, который поддержал Евромайдан, отправился убивать на Донбасс своих соотечественников, попал в плен, в российскую тюрьму, был помилован Путиным и решил устроить государственный переворот в государстве, ради которого поддерживал Евромайдан? убивал соотечественников на Донбассе и попал в тюрьму?! Нормален ли человек, который активно поддерживал бляд…во, а потом решает спалить публичный дом? При этом даже не понимая, что весь его бляд…ий героизм был ради того, чтобы появился публичный дом!

Один известный российский политолог назвал Савченко «фашисткой». Мне кажется он неправ, поскольку в этом случае можно назвать фашистами едва ли не половину украинских граждан. Нет, жители Украины не фашисты, а дураки и дуры, которые готовы отдать жизнь за то, что их методично уничтожает. Они не могут сложить воедино патетические призывы подонков любить и защищать Украину от «агрессора» с тем, что Украина для всех них — братская могила, а подонки, призывающие её любить, — могильщики.

Живых украинских героев не бывает. У мёртвого общества не может быть живых героев. Об этом свидетельствует не только Савченко, но и «Небесная сотня». Впрочем, и мёртвых идолов Украины можно назвать героями с большой натяжкой. «Небесную сотню» отправили на тот свет, чтобы привести к власти подонков. Войну на Донбассе развязали ради того, чтобы эти подонки изнасиловали, ограбили и разорили страну. Конечно же, жаль погибших людей, но в лучшем случае их можно назвать жертвой грандиозного обмана, за который миллионы украинцев расплачиваются своими сломанными судьбами.

Памятники всем этим «героям» ещё какое-то время простоят, но мне сложно сказать, что о них будут говорить простые украинские граждане, когда им станет известна правда о трагических событиях, произошедших после государственного переворота.

Савченко — просто в авангарде развенчания героев, а следом за ней уже двигаются все остальные. И те, которые уже в могилах, и те, которые ещё только на подходе к ним.

Сергей Белов