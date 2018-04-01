Порошенко анонсировал встречу с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко во врем визита в Мариуполь заявил, что 10 апреля посетит Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

«Во время встречи с общиной Мариуполя президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», — сказано в публикации.

Під час зустрічі з громадою Маріуполя Президент проанонсував, що 10 квітня, одразу після Великодня, здійснить візит до Берліна для переговорів з Канцлером Німеччини

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 1 апреля 2018 г.

Ранее Порошенко заявил, что Россия оказалась в изоляции из-за агрессии против Украины.

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