Порошенко назвал условие ввода миротворцев в Донбасс

Одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РИА «Новости».

Читайте по теме

На Донбассе объявлено «пасхальное» перемирие

«Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы», — сказал Порошенко. Ранее в Донбассе вступило в силу новое, «пасхальное» перемирие.

Предыдущий режим прекращения огня действует с 5 марта и, согласно заявлению, считался действующим бессрочно. Однако контактная группа приняла решение о новой «точке отсчёта» перемирия с учётом того, что предыдущие договорённости хотя и полностью не соблюдались, привели к заметному снижению инцидентов с применением оружия и прицельных обстрелов.

Яндекс.Дзенв Telegram

Законы, вступающие в силу 1 апреля

Экс-посол рассказал о выгоде «дела Скрипаля» для спецслужб Великобритании

Экс-премьер Японии обвинил Британию в создании «дела Скрипаля» для нападок на Россию