Порошенко рассказал о давлении Меркель и Макрона на Путина из-за Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандской четверки», в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон, буквально «дожали» президента России Владимира Путина для подписания договора перемирии на Донбассе на Пасху. С таким заявлением украинский лидер выступил во время встречи с жителями Волновахи, передает телеканал «112 Украина».

Порошенко назвал перемирие необходимым, как «воздух», отметив, что период затишья является условием введения в регион миротворцев. По его мнению, их деятельность приведет к тому, что «российские войска уйдут с территории Украины и вернутся» обратно на родину.

«Наша общая задача — восстанавливать Волноваху и принести мир. Именно поэтому мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, обратились к Путину и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта», — добавил Порошенко.