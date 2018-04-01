Порошенко: Россия оказалась в тотальной изоляции из-за агрессии против Украины

Россия оказалась в изоляции в связи с ее действиями в отношении Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Мариуполь.
«Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира кроме России поддерживают необходимость введения миротворцев. Сейчас Россия оказалась в полной тотальной изоляции, ее никто не поддерживает, лишь потому что она пошла агрессией на Украину и убивает украинцев», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко рассказал о ходе ремонта трассы «Одесса-Рени».
Фото: politeka.net