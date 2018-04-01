Право знать - Политик Алексей Пушков (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 14:58 ,

Право знать. Политик Алексей Пушков последний выпуск 31 марта. Посольство РФ направило ноту в британский МИД с требованием объяснить инцидент в Хитроу. Самолет авиакомпании “Аэрофлот” прилетел из Лондона после обысков, проведенных в аэропорту Хитроу. Незадолго до отправления на борт поднялись сотрудники таможни, чтобы провести досмотр. О целях и причинах обысков не сообщили. В администрации аэропорта комментировать произошедшее отказались. Трагедия в Кемерове: предъявлено обвинение Танзилии Комковой, бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора по региону. По версии следствия, Танзилия Комкова должна была запретить эксплуатацию здания торгового центра “Зимняя вишня”.



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