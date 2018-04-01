При обрушении отеля в Индии погибли девять человек

Обрушение отеля произошло в Индии, в Индауре. В результате погибли по меньшей мере девять человек.

Жертвами стали две женщины и семь мужчин. Не обошлось без пострадавших. Одного из них доставили в больницу. У него тяжелое состояние. Такую информацию сообщает The Asian Age.

В публикации издания сказано, что под завалами и обломками могут находиться около полусотни человек. Точное количество неизвестно. Все силы направлены на спасение людей, оказавшихся в ловушке. Специалисты продолжают операцию.

Причины и обстоятельства происшествия официально не сообщали.