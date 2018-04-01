Прирожденные шопоголики с Александром Роговым - 13 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 13:14 ,

Прирожденные шопоголики с Александром Роговым 13 серия последний выпуск 31 марта. Модель и многодетная мама Лена Перминова является постоянной гостьей Недель моды по всему миру. Каждый выход Лены в свет — это парад дизайнерских вещей, стоимость которых иной раз достигает стоимости дорогой иномарки или даже квартиры в Москве. Модное реалити-шоу про девушек, которые ходят по бутикам и магазинам и стараются выполнить каверзные задания ведущих, уложившись в назначенное время. Победительница шоу сможет забрать домой все купленные вещи, а определят ее судьи и Александр Рогов.



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