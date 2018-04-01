Прирожденные шопоголики с Александром Роговым - 14 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 13:14 ,

Прирожденные шопоголики с Александром Роговым 14 серия последний выпуск 31 марта. Музыкальный продюсер Яна Рудковская никогда не скрывала, что обожает окружать себя роскошью. Она регулярно хвастается своими платьями haute couture. Что отличает Яну от других звезд из этого списка — так это то, что она даже в повседневной жизни носит вещи исключительно от именитых брендов. Модное реалити-шоу про девушек, которые ходят по бутикам и магазинам и стараются выполнить каверзные задания ведущих, уложившись в назначенное время. Победительница шоу сможет забрать домой все купленные вещи, а определят ее судьи и Александр Рогов.



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