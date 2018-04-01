Пусть говорят - Долгий последний путь (29.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 00:10 ,

Пусть говорят. Почему внучку Брежнева не хоронит молодой муж последний выпуск 29 марта. В центре внимания — тайная любовь и тайная жизнь Виктории Филипповой, любимой внучки генсека Леонида Брежнева. Ее молодой муж Дмитрий Бармин никогда не появлялся на публике. Оставила ли Виктория завещание и кому? Получит ли что-то ее единственная дочь Галина? И почему прах Виктории Филипповой до сих пор не предан земле? Леонида Брежнева не стало в 1982 году, его дочери Галине, некогда всесильной кремлевской принцессе, было тогда 53 года. Она прожила еще 16 лет и умерла, забытая родственниками в психиатрической лечебнице, куда ее поместила родная дочь Виктория Филиппова. В этом году не стало самой Виктории Евгеньевны.



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