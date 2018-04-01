Пятеро на одного - 51 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 10:59 ,

Пятеро на одного 51 серия последний выпуск 31 марта. Количество станций велопроката в Москве в этом году увеличат до 430. В прошлом году их было почти на сотню меньше. Увеличивать тарифы пока не планируют. Также в этом сезоне станет больше электровелосипедов, они будут доступны москвичам по тем же ценам, что и обычные. В планах – создание новых выделенных полос, также в городе могут появиться точки аренды самокатов. Команда из пяти звездных участников отвечает на вопросы телезрителей. Если звезды не смогут ответить правильно, телезритель, приславший вопрос, выиграет 20 000 рублей. Самое веселое из интеллектуальных и самое интеллектуальное из веселых шоу. Ведущий Виктор Логинов.



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