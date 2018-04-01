Рассмеши комика. Дети - 3 сезон, 6 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 16:35 ,

Рассмеши комика. Дети 3 сезон 6 серия последний выпуск 31 марта. Шустек Милания из Харькова обожает танцевать, петь и рисовать. Девочка любит животных и мечтает в будущем о приюте для собачек и котиков. Именно на помощь животным Милана хочет потратить свой выигрыш на шоу. Гончарук Богдан из города Львов с детства мечтал стать бизнесменом и не стеснялся проявлять предпринимательский талант. На шоу мальчик пришел не только за выигрышем, но и чтобы наконец познакомиться с комиками и проверить собственное чувство юмора. Основная задача юных участников – выступить с любым номером оригинального жанра, который заставит улыбнуться хотя бы одного из двух членов жюри. В составе жюри – Владимир Зеленский и Евгений Кошевой. Ведущая – Настя Каменских.



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