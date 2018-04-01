Россия передала ОЗХО вопросы по делу об отравлении Скрипаля

Российское постоянное представительство при Организации по запрещению химического оружия отправило в техсекретариат 13 вопросов по «делу Скрипаля». Сообщение об этом опубликовано на сайте МИДа России.

Так, Москва просит уточнить, какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата организации, намерена ли ОЗХО поделиться с РФ информацией, которую британцы предоставляют техсекретариату, что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат - «только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации». Россию также интересует, направляла ли британская сторона техсекретариату дополнительную информацию по собственному расследованию, а, кроме того, «какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата». Москву интересует и состав группы экспертов ОЗХО, посетившей Великобританию.

Россия просит проверить процедуру отбора проб, назвать сертифицированные лаборатории, в которых будут проанализированы пробы, а также ответить, сколько времени потребуется ОЗХО для того, чтобы подготовить после этого заключение.