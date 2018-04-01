Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Россия, новости сегодня, 1 апреля. Лондон будет наказан за сфабрикованное дело Скрипалей, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

С его слов, Москва сейчас определяется с методикой, по которой будет действовать дальше в инциденте с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Российский дипломат заявил о «безответственном» поведении британских властей и отметил, что убийство Глушакова, отравление Скрипалей и обыск с пристрастием российского самолета – это звенья одной цепи, которую Яковенко назвал провокацией.

Цитируем российского посла: