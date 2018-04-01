Российские боксеры выиграли командный зачет юниорского первенства Европы

ТЫРГУ-ЖИУ (Румыния), 1 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Боксеры сборной России завоевали три золотые медали и победили в командном зачете по итогам первенства Европы среди юниоров (19-22 лет), завершившегося в Румынии.

Чемпионами Европы стали Ислам Абумуслимов (весовая категория до 49 килограммов), Владислав Савостьянов (до 69 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Альберт Батыргазиев (до 60 кг) завоевал серебряную награду, обладателями бронзовых медалей стали Максим Стахеев (до 52 кг) и Владислав Муравин (свыше 91 кг).

Абумуслимов в финале в воскресенье нанес поражение Сахилу Аллахвердови (Грузия), Савостьянов выиграл у англичанина Карла Фейла, а Гаджимагомедов - у украинца Сергея Горскова. Батыргазиев уверенно провел финальный поединок с Дмитрием Асановым (Белоруссия), но победа была отдана сопернику - решение судей вызвало возмущение на трибунах.

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Руслан Белоусов (до 56 кг) и Сергей Мурашев (до 81 кг) также могли рассчитывать на награды, но в четвертьфиналах судьи отдали победу их соперникам из Румынии. По мнению главного тренера мужской сборной России Эдуарда Кравцова, россияне были сильнее оппонентов, а вердикт рефери необъективен. Шамиль Хатаев (до 75 кг) также уступил в поединке за выход в полуфинал, Павел Федоров (до 64 кг) потерпел поражение на старте турнира.

Медальная задача выполнена

Кравцов, подводя итоги, заявил РИА Новости: "Мы выполнили в Румынии медальный план, поставленный перед командой руководством Федерации бокса России - выиграть три золота и занять первое командное место".

В то же время он подчеркнул, что судейские решения лишили российских боксеров еще двух золотых наград.

"Считаю, что по качеству показанного бокса мы должны были завоевать в Румынии пять золотых медалей, - заявил главный тренер мужской сборной России. - У Руслана Белоусова украли победу в четвертьфинале с румынским боксером (Робертом Джитару), который стал чемпионом Европы. И сегодня не отдали выигранный бой Альберту Батыргазиеву. И пять побед были бы справедливым итогом выступления нашей команды".

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Первое место - за явным преимуществом

Сборная России уверенно выиграла общекомандный зачет. В ее активе три золота, одно серебро и две бронзы. На второй строчке команда Украины (2-1-2), на третьем - представители Грузии (1-2-1).

Победителями первенства Европы в остальных весовых категориях стали Даниэл Асенов (Болгария, до 52 кг), Роберт Джитару (Румыния, до 56 кг), Лаша Гурули (Грузия, до 64 кг), Алексей Токарчук (Украина, до 75 кг), Степан Грекул (Украина, до 81 кг) и Азиз Мухидин (Италия, свыше 91 кг).

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Параллельно проходило первенство Европы среди юниорок 19-22 лет. Россиянки не принимали в нем участие, поскольку совсем недавно, 24 марта, в Улан-Удэ завершился чемпионат страны среди женщин.

Звания чемпионок Европы 2018 года завоевали Элиф Делисмен (Турция, до 48 кг), Бусеназ Чакироглу (Турция, до 51 кг), Эбони Джонс (Англия, до 54 кг), Ирма Теста (Италия, до 57 кг), Эми Бродхерст (Ирландия, до 60 кг), Ребекка Николи (Италия, до 64 кг), Мелис Йонузова (Болгария, до 69 кг), Бусеназ Сурменели (Турция, до 75 кг), Агата Качмарская (Польша, до 81 кг) и Адриенн Юхас (Венгрия, свыше 81 кг).