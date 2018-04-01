Руководитель Росмолодежи рассказал о перспективах работы с Великобританией

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что напряженность в отношениях российской и британской сторон пока не отражается на взаимодействии в молодежной политике и, вероятнее всего, так и не скажется негативно.

Накануне, 31 марта, посольство РФ в Лондоне предупредило о вероятном росте антироссийских настроений и действий в Британии. В заявлении посольства говорилось, что россиянам следует обдумать необходимость поездок в это государство в свете последних событий.

Однако Бугаев подтвердил, что последние события не повлияли на взаимодействия в молодежной политике и все международные программы проводят, следуя запланированному графику. Иностранную молодежь по-прежнему будут приглашать на мероприятия, сообщает РИА «Новости».