Самая остроумная пара Голливуда: как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс троллят друг друга в соцсетях

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Секрет успешного брака Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли не только в их нежных чувствах, но и в умении иронично и метко подшучивать друг над другом. Обладатели прекрасного чувства юмора, они частенько соревнуются в остроумии и иронизируют в своих соцсетях и различных интервью. Вспоминаем их самые забавные шутки и цитаты.
Блейк высмеяла кулинарные навыки супруга
— написала она.
Такое оправдание, думаем, засчитать можно!
Райан Рейнольдс поздравил жену с днем рождения
Если кто-то и обиделся бы на обрезанное фото, то точно не Блейк. Такое оригинальное поздравление от супруга она оценила.
Блейк отомстила мужу в его день рождения
Взяв за идею поздравление мужа, Блейк ответила ему взаимностью и поздравила его с днем рождения похожим способом.
С днем рождения, детка,
— подписала она снимок своего супруга с Райаном Гослингом и обрезала изображение мужа.
На церемонии вручения премий журнала Time Блейк признала, что самым влиятельным человеком для нее является Джон Ледженд
Поздравляю самого влиятельного человека в моей жизни. Лучшего человека, которого я знаю. Ты заслуживаешь этой чести. Только бы мой муж не мешал тебе на этом снимке. Прости, Джон,
— съязвила она.
Райан выбрал неподходящую песню во время родов своей жены
Композиция Марвина Грэя, которую решил исполнить Pайан, пока Блейк рожала, ей совсем не пришлась по вкусу. Он спел что-то вроде "давай сделаем это пошустрее", что его супруга совсем не оценила.
Она чуть не испепелила меня глазами,
— рассказал актер.
Блейк поздравила мужа с днем отца
С момента рождения нашего ребенка я всегда чувствовала, что ты будешь прекрасным отцом. Скорее всего, — написала она.
Блейк рассказала, что в самолете невозможно смотреть фильмы с участием мужа
Более неловкая ситуация, чем смотреть фильмы, в которых твой муж занимается сексом с другой женщиной, — это объяснять людям, как я провела День отца,
— сказала Блейк.
Райан подшутил над образом жены в фильме The Rhythm Section
Без фильтров,
— состроумничал он.
Блейк рассказала, что это Райан в нее влюбился первым
После того как Рейнольдс признался в одном из интервью, что после первого свидания с Блейк между ними появилась химия и он захотел продолжить встречи, она ответила, что ей понадобилось гораздо больше времени, чтобы влюбиться в мужа.
Не уверена, что я почувствовала то же, что и Райан,
— пошутила она.
Блейк дала мужу забавное прозвище
Одетая в баскетбольном стиле, Блейк сфотографировалась с элегантно одетым супругом и написала буквально следующее:
Мячи в моей корзине.
Как думаете, кому она это адресовала?..
Райан заявил, что все, что он делает, — это для того, чтобы заставить Блейк смеяться
И даже занимаюсь сексом,
— сказал он.[b]