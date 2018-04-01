Самая остроумная пара Голливуда: как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс троллят друг друга в соцсетях

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Секрет успешного брака Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли не только в их нежных чувствах, но и в умении иронично и метко подшучивать друг над другом. Обладатели прекрасного чувства юмора, они частенько соревнуются в остроумии и иронизируют в своих соцсетях и различных интервью. Вспоминаем их самые забавные шутки и цитаты.

Блейк высмеяла кулинарные навыки супруга

Фото из Instagram Блейк ЛайвлиРайан приготовил рождественское печенье. Зато он очень красивый,

— написала она.

Такое оправдание, думаем, засчитать можно!

Райан Рейнольдс поздравил жену с днем рождения

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Если кто-то и обиделся бы на обрезанное фото, то точно не Блейк. Такое оригинальное поздравление от супруга она оценила.

Блейк отомстила мужу в его день рождения

Взяв за идею поздравление мужа, Блейк ответила ему взаимностью и поздравила его с днем рождения похожим способом.

С днем рождения, детка,

— подписала она снимок своего супруга с Райаном Гослингом и обрезала изображение мужа.

Райан Рейнольдс и Райан Гослинг

На церемонии вручения премий журнала Time Блейк признала, что самым влиятельным человеком для нее является Джон Ледженд

Поздравляю самого влиятельного человека в моей жизни. Лучшего человека, которого я знаю. Ты заслуживаешь этой чести. Только бы мой муж не мешал тебе на этом снимке. Прости, Джон,

— съязвила она.

Фото из Instagram Блейк Лайвли

Райан выбрал неподходящую песню во время родов своей жены

Композиция Марвина Грэя, которую решил исполнить Pайан, пока Блейк рожала, ей совсем не пришлась по вкусу. Он спел что-то вроде "давай сделаем это пошустрее", что его супруга совсем не оценила.

Она чуть не испепелила меня глазами,

— рассказал актер.

Блейк поздравила мужа с днем отца

С момента рождения нашего ребенка я всегда чувствовала, что ты будешь прекрасным отцом. Скорее всего, — написала она.

Райан Рейнольдс

Блейк рассказала, что в самолете невозможно смотреть фильмы с участием мужа

Более неловкая ситуация, чем смотреть фильмы, в которых твой муж занимается сексом с другой женщиной, — это объяснять людям, как я провела День отца,

— сказала Блейк.

Райан подшутил над образом жены в фильме The Rhythm Section

Без фильтров,

— состроумничал он.

Блейк рассказала, что это Райан в нее влюбился первым

После того как Рейнольдс признался в одном из интервью, что после первого свидания с Блейк между ними появилась химия и он захотел продолжить встречи, она ответила, что ей понадобилось гораздо больше времени, чтобы влюбиться в мужа.

Не уверена, что я почувствовала то же, что и Райан,

— пошутила она.

Блейк дала мужу забавное прозвище

Одетая в баскетбольном стиле, Блейк сфотографировалась с элегантно одетым супругом и написала буквально следующее:

Мячи в моей корзине.

Как думаете, кому она это адресовала?..

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Райан заявил, что все, что он делает, — это для того, чтобы заставить Блейк смеяться

И даже занимаюсь сексом,

— сказал он.[b]

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс