Сегодня вечером - Олег Анофриев. Яркий миг между прошлым и будущим (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 16:35 ,

Сегодня вечером. Олег Анофриев. Яркий миг между прошлым и будущим последний выпуск 31 марта. Не стало актера, режиссера, певца и автора песен. Юлия Меньшова и Максим Галкин вместе с гостями в студии вспомнят артиста, подарившего зрителям не только свои театральные и кинороли, но и голос, которым говорили и пели герои любимых мультфильмов и кинолент. Это песни из любимых мультфильмов: “Бременские музыканты”, о львенке и черепахе, “Мы пришли сегодня в порт” и десятки других. Но, пожалуй, главной в жизни Олега Анофриева до последних дней его жизни была песня “Есть только миг” из кинофильма “Земля Санникова”.



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