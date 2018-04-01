Секрет на миллион - 66 выпуск - Певица Натали (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 10:58 ,

Секрет на миллион 66 серия Певица Натали последний выпуск 31 марта. Как учительница начальных классов стала звездой и выскочила замуж в 17? Как ей удается 25 лет сохранять единственный брак. И на что ей пришлось пойти, чтобы стать мамой троих сыновей, несмотря на приговор врачей. Певица Натали — какая она жена и мама? Сколько лет звезда эстрады копила на квартиру в Москве? Как научилась готовить из того, что есть в холодильнике? И о чем мечтает после рождения младшего сына? Почему Натали до сих пор не чувствует себя звездой? И какой «Секрет на миллион» она так долго хранит? Ведущая Лера Кудрявцева.



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