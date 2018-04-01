Шабаш ведьм в Правительстве Москвы

В наше время никакому мракобесию уже не приходится удивляться, но все же порой в стране происходит такое, о чем нельзя молчать. Неделю назад в здании Правительства Москвы на Новом Арбате состоялся всероссийский конгресс оккультистов, колдунов и прочих «парапсихологов», проводящийся организацией некой Алены Полынь под громким названием «Империя сильнейших ведьм». Патриотическое движение SERB посетило данное мероприятие и задало председателю шабаша один логичный вопрос, вызвавший крайне негативную реакцию.

Вот отрывок из анонса этого адского действа от «Вестей Москвы»:

«24 марта при поддержке Правительства Москвы (!) пройдёт конгресс, на котором потомственная ведьма Алёна Полынь представит официальную схему легализации ведьм и целителей. Полынь выдвигает законодательную инициативу «Сильные люди – сильная страна», которая позволит контролировать деятельность всех представителей оккультной направленности – ведьм, целителей, колдунов и магов, максимально обезопасить людей от действия шарлатанов и официально с ними бороться. Для контроля деятельности эзотериков будет создана специальная комиссия, которая проверит всех, кто занимается данной деятельностью и выдаст официальные разрешения на работу в сфере. В программе: стратегия роста страны; повышение качества жизни людей; семейные ценности, объединение волшебных культур разных стран и поднятие статуса людей Силы».

Легализация ведьм и сертификация колдовства и черной магии руками некой комиссии из тех же «особо авторитетных» колдунов, да еще и обсуждение стратегии роста страны, предлагаемой колдунами – это, конечно, дело государственной важности, и оно непременно должно происходить при поддержке Правительства Москвы. Видимо, не менее важно лоббировать интересы чернокнижников на самом высоком уровне и двигать этих людей во власть. Интересно, как же Полынь (или как там ее настоящая фамилия?) будет этим заниматься?

Беглый анализ сайта «Империи сильнейших ведьм» выявил следующее: на платном вебинаре за 8 тыс. рублей Полынь рассказывает всем желающим, как сделать человеку порчу на смерть, наложить любое проклятие, сделать негативный «подклад». Также у нее масса практических пособий для женщин из серии «как захомутать олигарха своей мечты», как работать с «силами тьмы», как делать «правильные ритуалы на кладбище», как сексуально привязать к себе партнера, как привлечь много денег колдовством и т.д. Поднимать уровень жизни русских черной магией – предложение очень оригинальное, не спорим. Причем каждая услуга от Полынь обойдется в копеечку – выставлены суммы с четырьмя и более нулями.

Но что самое интересное, эта империя сатанистов нашла прекрасный способ попиариться на предвыборном лозунге Владимира Путина «Сильный президент – сильная Россия» и как бы заочно претендовать на его поддержку, назвав свою программу по распространению мракобесия «сильные люди – сильная страна» (под сильными людьми подразумеваются "люди силы" - т.е. ведьмы). Судя по видеоролику, снятому активистами SERB на месте событий, в Правительстве Москвы они уже чувствуют себя хозяевами. А что скажут по этому поводу представители традиционных религиозных конфессий России, носители православного мировоззрения, ислама или даже убежденные атеисты советской закалки?