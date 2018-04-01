Шоу Братьев Шумахеров - 8 выпуск (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 19:24 ,

Шоу Братьев Шумахеров 8 серия последний выпуск 31 марта. Пэрис Хилтон – американская модель, певица и актриса – прилетела во Львов. Пригласил ее местный бизнесмен на открытие своего отеля. Прибыла Пэрис вместе с женихом, тоже актером – Крисом Зилка, который имеет украинские корни. Главные актеры и ведущие шоу – закадычные друзья Юрий Великий и Сергей Цвиловский, известные как Братья Шумахеры. Они воплощают абсолютно разных героев: Юрий – примерного семьянина, а Сергей – обаятельного холостяка, но оба не могут понять, как на самом деле сделать женщину счастливой.



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