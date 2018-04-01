Швед не сыграет с "Калевом" из-за травмы, всего 5 игроков БК "Химки" пропустят матч

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник "Химок" Алексей Швед из-за боли в голеностопе пропустит матч Единой лиги ВТБ против эстонского "Калева", сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного баскетбольного клуба.

"Химки" в воскресенье на своей площадке примут "Калев" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Помимо Шведа из-за травм в матче не примут участие форварды Джеймс Андерсон, Тайлер Ханикатт, центровые Дмитрий Соколов и Марко Тодорович.

Швед набирает в среднем по 22,3 очка за игру в Единой лиге ВТБ и занимает первое место в турнире по этому показателю.