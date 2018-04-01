Скандал в Польше: «Военкоматы вербуют в русскую армию», — Gazeta.pl (ФОТО)

«Военная вербовочная служба Польши призывает вас вступить в ряды армии. Только какой? Есть одна проблема с фотографией», — пишет крупное польское издание «Газета.pl».

«Wojskowa Komenda Uzupelnien (WKU) — польская военная служба призыва (аналог системы военкоматов в России) в Глогуве ищет кандидатов на профессиональную военную службу, но есть большая проблема с фотографией», — сообщает варшавское СМИ.

«Военкомат Глогува опубликовал рекламу, адресованную тем, кто интересуется профессиональной воинской службой. Указан период обучения, которое будет проходить с 7 мая по 31 августа, требуемые формальности и даже зарплата, на которую могут рассчитывать кандидаты в офицеры и унтер-офицеры», — говорится в статье.

«Но вот проблема — помимо опечаток, реклама военной службы с фотографией русского солдата. Это быстро заметили пользователи Интернета.

«Ну, WKU продвигает вербовку с фотографией… русского солдата. Вы вербуете в русскую армию?» — это один из первых польских комментариев под рекламой.

Такое же фото русского солдата можно легко найти в разделе «Сирия» на сайте Министерства обороны Российской Федерации», — подчеркивает «Газета.pl».

Несмотря на многочисленные вопросы пользователей Сети о злонамеренности со стороны WKU Глогува пока не последовало реакции и не была изменена графика, которая должна побудить поляков вступить в ряды армии», — подытоживает издание.

Справка «Русской Весны»

«Glogow (Глогув) — город в западной части Польши.

WKU (Wojskowa Komenda Uzupelnien) — это государственное учреждение, занимающееся призывом в армию, место, где граждане проходят

медицинские осмотры на военную службу, а затем призываются и вербуются на военную службу.

Подпись под фотографией: Военкоматы Глогова приглашают на подготовительную службу (фото WKU Glogow/Министерство обороны Российской Федерации, syria.mil.ru).