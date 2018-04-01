Смак - Федор Добронравов. Рецепты (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 11:52 ,

Смак. Федор Добронравов. Рецепты последний выпуск 31 марта. Гостем программы будет популярный актер театра и кино, кинопродюсер, который поделится рецептами любимых семейных блюд — Постного борща и Лобио. В процессе приготовления расскажет о семейных встречах и последних работах в театре и кино. Что продают в магазинах под видом сыра? Как магазины продают дешевые продукты с этикетками от дорогих? Планы на выходные: выставки, театральные эксперименты и шоу экстремалов мирового уровня. Настоящие шедевры живописи, гениальные стихи и рев моторов: в московской афише на предстоящие выходные – яркие и неожиданные события. Будут и настоящие эксперименты. Ведущий Иван Ургант.



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