Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Иван Охлобыстин (29.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 00:10 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Иван Охлобыстин последний выпуск 29 марта. Известный актер, сценарист, писатель и православный священник, временно отстраненный от служения по собственному желанию. Человек-противоречие, никогда не знаешь, чего от него ожидать в каждый следующий момент. Кто-то им восхищается, кто-то его недолюбливает, считая, что он просто издевается над нами. Но одно можно сказать точно: никто не остается к этому человеку равнодушным. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы.



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