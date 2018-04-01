Світами за скарбами - 5 выпуск - Италия (31.03.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 10:58 ,

Світами за скарбами 5 серия Италия последний выпуск 31 марта. На родине моды, участникам шоу придется попробовать себя в роли дизайнеров. И когда Роза Аль-Намри поставит задачу купить на рынке лук, что принесет ей далекий от этой темы Гриша? На прошлой неделе участники стали на шаг ближе к кладу – получили вторую часть карты! Они окунулись в культуру Италии: превратились в художников и пиццайоло. А насладиться местным колоритом им помогли прогулки по местным базарам. Задача последнего конкурса – приобрести на блошином рынке самый тяжелый товар. Самая смекалистая пара накупила кучу мусора и победила. А вот Лёша и Саша снова не справились с задачей, за что получили черную метку.



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