Теория заговора - Еда, которая притворяется полезной (01.04.2018)

Добавлено: 01 апр 2018 в 22:21 ,

Теория заговора. Еда, которая притворяется полезной последний выпуск 1 апреля. Сегодня мода на правильное питание. А все, что пользуется популярностью, как вы знаете — всегда плодотворная почва для обмана. Многие продукты, про которые нам рассказывали, что они полезные, на самом деле «волк в овечьей шкуре». Некоторые из них — подделки, некоторые пустышки, а некоторые сплошная химия и настоящий яд. А мы это едим и травимся каждый день. Сегодня мы разберем все продукты, которые мы привыкли считать полезными и назовем те, которые ими только притворяются. Чтобы вы действительно ели только полезную еду и меньше болели.



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