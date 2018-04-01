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» » Ты супер - 2 сезон, 8 выпуск (31.03.2018)

Ты супер - 2 сезон, 8 выпуск (31.03.2018)


Добавлено: 01 апр 2018 в 14:59,
Ты супер 2 сезон 8 серия последний выпуск 31 марта. В звездную группу поддержки участников конкурса вошла известная артистка Елена Воробей. Она приехала на съемки шоу специально для того, чтобы увидеть свою землячку Снежану Гордеенко из Белоруссии. Снежана Гордеенко страстно любит музыку, танцы и занимается рукоделием. С пяти лет конкурсантка серьезно обучается пению и ответственно подходит к каждому уроку и выступлению. Девочка мечтает, чтобы у всех детей была большая дружная семья, и это не случайно: в возрасте трех лет она стала частью новой семьи.

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Добавлено: 01 апр 2018 в 14:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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