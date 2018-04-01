Тяжбы реалий современных кредитов и долгосрочных займов

Время от времени у людей возникают денежные проблемы и осложнения на финансовом фронте. Само собой, от них никто не застрахован. Особенно в современном мире, где человек постоянно оказывается замкнут в круговороте срочных дел, дедлайнов, сжатых сроков и отсутствия должного контроля над собственной жизнью и грамотным менеджментом своего кошелька. Оказываясь заложником ситуации, потенциальный заемщик вынужден обращаться за помощью - к друзьям, родным и знакомым.

Впрочем, все мы люди - и у каждого может сложиться такая ситуация, когда помощи от близких не приходится ждать. Просто в силу похожих прозаичных обстоятельств. Именно этот момент вынуждает многих людей обращаться за помощью к соответствующим финансовым институтам, МФО, ломбардам и другим организациям, организовывающим схемы кредитования, займов, залогов. В этой сфере наиболее надежным методом является банковское кредитование или займы на длительный срок.

Как было вскользь упомянуто, долгосрочными кредитами занимаются, в первую очередь, банки. Такие кредиты выдаются основательными суммами - под низкий процент и на долгий срок с регулярными ежемесячными/годовыми выплатами. В лице рискованной альтернативы вроде МФО, предоставляющих микрозаймы (пусть и в некоторых случаях на долгий срок), банки олицетворяют собой максимально комфортный и ограждающий от излишней нервотрепки метод получения денежных средств.

Услуги в лице различных МФО являются, во многом, сомнительным в обыденных обстоятельствах методом - далеко не факт, что жизненно необходимая, совсем небольшая, сумма не окажется к концу месяца накапавшими с лихвой процентами, грозящими устроить для вас очередной локальный финансовый кризис.

В условиях же действительно долгосрочных займов, приближающихся по продолжительности к банковским схемам кредитования, тяжело найти и пару аргументов в пользу "микрозаймов" в МФО - ведь никто не отменял проценты, пусть и соответственно полегчавшие, "персонал из табакерки", готовый названивать целыми днями, слать море спама на e-mail и всячески донимать звонками относительно "просроченного займа", незапланированных осложнений в финансовых операциях, а также пресловутого мошенничества.

Впрочем, в обоих случаях могут найтись как приятные, так и наоборот, исключения. Кратко пробежавшись по основным пунктам существующих сегодня методов кредитования и долгосрочных займов, вердикт оставляю на самосуд читателю - какой метод конкретно для него использовать правильнее и практичнее.