Учёные назвали дату столкновения астероида с Землёй

Специалисты напуганы, что Земле снова угрожает астероид размером с «многоэтажку», который не так давно пролетел мимо нашей планеты.

Учёные выяснили, что астероид 2012 ТС4 невероятно близко промчался мимо Земли, а вот в 2079 году не исключается столкновение.

Дистанция между двумя объектами составляла 42 000 км, а по научным данным, должно быть 50 000 км, то есть расстояние почти в 10 раз меньше, чем от Луны до Земли.

Учёные заявляют: очередное сближение астероида гарантирует столкновение с нашей планетой. Землянам угрожает глобальная катастрофа.

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